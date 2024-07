[FORMATION] Réserver votre place pour 2025 dès aujourd'hui !

Félicitations aux nouveaux animateurs en éco-conception certifiés !



Applaudissons François Poisson et Oreste Carvounis qui ont brillamment obtenu leur certification d'animateur en éco-conception la semaine dernière !

Nous félicitons également tous les autres participants de cette session !



Leurs implications et leurs engagements pour un futur plus durable sont une source d'inspiration pour nous tous.



Vous aussi, vous souhaitez devenir un acteur du changement et accompagner les entreprises vers une transition écologique réussie ?



Inscrivez-vous à notre formation certifiante pour devenir animateur en éco-conception !



Toutes nos dates de formation pour 2024 sont déjà complètes, mais ne vous inquiétez pas ! En contactant notre chargée de formation Sacha-Sophie Conrad (formation@eco-conception.fr), vous pouvez réserver votre place pour 2025 dès aujourd'hui. ️



Devenez un expert de l'éco-conception et contribuez à construire un avenir plus durable !

Formation 26/06/2024