Tout le monde doit être sensibilisé aux problématiques écologiques qui sont essentielles aujoud'hui.

J'utilise du solaire dans ma maison et consomme au plus près du producteur et bio. J'ai un projet de construction de piscine à partir de matériaux écologiques comme les blocs polysttènes et de construction en ossature métal pour l'extension de maison. Ces travaux demandent un peu de savoir-faire mais cela en vaut la peine.

Bien sur il faut surveiller les prix de ces matières premières car chaux, bois, métal ont bien augmenté depuis 2020...

Je suis Maitre d'Oeuvre pour le groupement d'artisans tous-travaux-renovation.fr dans le 66 (Rivesaltes,Estagel, Baixas). J'essaie vriament de convertir mes collègues à l'utilisation de matériaux récyclables ou écologiques dans nos chantiers...